‘Righe di periferia’ in programma la presentazione del libro ‘Se nun era pe’ Francesco’

La rassegna ‘Righe di periferia’ prosegue a Pontelagoscuro con la presentazione del libro ‘Se nun era pe’ Francesco’ di Gabriele Sonnino e Vanessa Rossetti. L’evento si svolgerà giovedì 29 alle 18.30 presso il circolo Acli di corso del Popolo 109, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento culturale nel contesto locale.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Prosegue giovedì 29 alle 18.30 la quinta rassegna di ‘Righe di periferia’ a Pontelagoscuro. Gli organizzatori Acli e Comitato Vivere Insieme, nei locali del circolo Acli pontesano di corso del Popolo 109, ospiteranno il libro di Gabriele Sonnino e di Vanessa Rossetti ‘Se nun era pe’ Francesco’ edito da La Carmelina di Ferrara. Questa coinvolgente storia del bambino salvato dal lattaio nel ghetto di Roma è arricchita dalle illustrazioni di Sofia Cappati, mentre l’introduzione di Emanuele Fiano invoca la necessità di fare del bene, di metterci di fronte a situazioni nelle quali un gesto fa la differenza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Pontelagoscuro

Domenica 18 gennaio alle 18:30, la parrocchia di San Domenico a Realmonte ospiterà la presentazione del libro “È tornato Francesco” di Giuseppina Mira.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pontelagoscuro

Argomenti discussi: Se nun era pe’ Francesco all’Acli di Pontelagoscuro; Maria Pia Quintavalla: poesie e genealogie; Caos sanità? Emergenza abitativa? No, tutti a dibattere sul sottopasso bianco e nero e a improvvisarsi, medici, psicologi e critici d'arte. E se fosse l'inizio di qualcosa?; Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita ma sull'uomo non ci sarebbero ferite da taglio:...

Righe di periferia con ’Verso Aqaba’ di Amicucci e ’Sogni e avventure sull’Appennino’ di FerraresiQuello di oggi, alle 18.30 al Circolo Acli di Pontelagoscuro (Corso del Popolo, 109) sarà l’ultimo appuntamento della rassegna ’Righe di Periferia’ in questa sua edizione primaverile del 2025. Due i ... ilrestodelcarlino.it

Il 2026 di 'Righe di periferia' si apre con 'Dove tutto finisce' di Alessandro Fogli x.com

UFO / @ufo_motors Una Renault Clio 1.8 16v un po’ sopra le righe. Colore non originale, cerchi non originali, fanaleria posteriore non originale e addetto non originale, unito a un collettore di scarico non originale e ad un cofano modificato, privato della rariss - facebook.com facebook