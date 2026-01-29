Baiano AV | I Carabinieri sequestrano un area abusiva non idonea al consumo di alimenti

I Carabinieri di Baiano hanno sequestrato un’area abusiva e denunciato il titolare di un locale commerciale. Durante i controlli, hanno scoperto una copertura realizzata senza permessi, considerata non idonea al consumo di alimenti. Per questa violazione, l’uomo rischia una sanzione di 5 mila euro.

Baiano, titolare di un locale commerciale denunciato per abuso edilizio: sequestrata una copertura realizzata senza permessi e sanzione di 5.000 euro per somministrazione non autorizzata.. Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repression e dei reati in materia di urbanistica ed edilizia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’azienda commerciale. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che il titolare di un esercizio commerciale nel comune di Baiano, aveva realizzato, su un’area di circa 200 metri quadrati pertinente al locale commerciale, una copertura fissa ed ancorata al pavimento, in assenza di titolo abilitativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Baiano (AV): I Carabinieri sequestrano un area abusiva non idonea al consumo di alimenti Approfondimenti su Baiano AV Roccabascerana (AV): I Carabinieri sequestrano un’officina meccanica Monteforte Irpino (AV): I Carabinieri sequestrano un’officina meccanica La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Baiano AV Argomenti discussi: Paura a Forino: crolla una palazzina disabitata; Crollo di una palazzina disabitata a Forino; Prevenzione delle truffe agli anziani e cultura della legalità; Crolla una palazzina in pieno centro: paura in provincia di Avellino. Baiano ( AV) – I carabinieri incontrano gli studentiNella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, unitamente alla Fanfara del 10° Reggimento Campania, hanno incontrato circa 200 studenti della scuola secondaria di primo grado, nel ... irpinia24.it Forino, crolla una palazzina disabitata del centro storicoForino (AV) in via Guglielmo Marconi, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del fuoco di Avellino per il crollo di una palazzina disabitata. Le cause in corso del crollo ... corriereirpinia.it I carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 100 studenti #Avellino facebook

