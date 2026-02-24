Vendevano acqua non conforme al consumo umano | denunce sequestri e sanzioni a Canicattì e Licata

L’uso di acqua non conforme al consumo umano ha portato a denunce e sequestri nelle città di Canicattì e Licata, dove le autorità hanno scoperto forniture irregolari. Le ispezioni hanno svelato come alcuni commercianti abbiano venduto acqua non sicura, creando rischi per la salute dei residenti e favorendo traffici illegali con autobotti private. Le operazioni hanno portato alla confisca di materiali e a sanzioni, mentre i cittadini continuano a sopportare le conseguenze di questa situazione.

Acqua, che dolore. Sia perché la carenza crea disagi fra i cittadini, sia perché mette nei guai quanti - illegalmente - continuano a trafficare con autobotti private. E i carabinieri continuano - non soltanto a Canicattì, ma anche a Licata - a denunciare, sequestrare e sanzionare. I controlli, come del resto annunciato già da settimane e settimane, sono stati potenziati. E l'obiettivo è uno soltanto: prevenire rischi per la salute pubblica connessi alla distribuzione di acqua destinata al consumo domestico in assenza delle prescritte verifiche igienico-sanitarie e autorizzazioni. A Licata, sono stati denunciati due licatesi sessantatreenni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

