Raccolta ' porta a porta' dei rifiuti nel forese stilato il nuovo calendario | tutte le date

È stato pubblicato il nuovo calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti nel forese, con alcune variazioni rispetto al precedente. A partire dal primo febbraio, le date di conferimento saranno aggiornate secondo le nuove disposizioni di Hera. Si invita la cittadinanza a consultare attentamente il calendario per rispettare le modalità e i giorni di raccolta, contribuendo così alla corretta gestione dei servizi e alla tutela dell’ambiente.

Dal primo febbraio entrerà in vigore il nuovo calendario con alcune modifiche ai giorni di raccolta dei rifiuti a carico di Hera. In alcune zone del forese varieranno i giorni di esposizione di alcune tipologie di rifiuti differenziati. Le modifiche rispondono all'esigenza di ottimizzare il servizio a favore della collettività. Le frequenze di raccolta, invece, non cambiano.

