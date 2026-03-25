Il Lazio sta migliorando la gestione dei rifiuti elettronici con un aumento complessivo nella raccolta dei RAEE prevista per il 2025. Tuttavia, all’interno della regione, la provincia di Frosinone si trova in posizione inferiore rispetto ad altre aree, rimanendo l’ultima per quantità di rifiuti elettronici raccolti. La differenza di andamento tra le varie zone è evidente, con alcune che avanzano più rapidamente rispetto ad altre.

La regione registra un incoraggiante +6,9% nella raccolta del 2025, ma la Ciociaria si ferma a soli 3,23 kg per abitante, ben lontana dalla media nazionale Il Lazio accelera sulla via della sostenibilità, ma lo fa muovendosi a due velocità. Se il 2025 si chiude con un bilancio regionale ampiamente positivo per la raccolta dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), la provincia di Frosinone si ritrova a dover rincorrere, registrando i dati più bassi dell'intero territorio laziale. È questa la fotografia scattata dal Rapporto regionale 2025 del Centro di Coordinamento RAEE, che analizza i quantitativi raccolti dai Sistemi Collettivi nei centri comunali e nei punti vendita. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Rifiuti elettronici, il Lazio accelera ma Frosinone resta indietro: è fanalino di coda regionale per i RAEE

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