Redditi Rimini fanalino di coda | qui si guadagna il 35% in meno della media regionale
L’analisi dei dati di redditi, retribuzioni e consumi in Emilia-Romagna evidenzia differenze significative tra province. Rimini si distingue come l’area con i redditi più bassi, con un valore inferiore del 35% rispetto alla media regionale. Questa situazione riflette le sfide economiche di alcune zone, evidenziando la necessità di politiche mirate per favorire uno sviluppo più equilibrato nel territorio.
Il quadro che emerge dall’analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi in Emilia-Romagna, a cura di Ires e Cgil Emilia-Romagna, restituisce l’immagine di una regione che si colloca sopra la media nazionale rispetto alle dimensioni esaminate, ma che, tuttavia, continua a fare i conti con.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: I redditi reali sono in calo, in Italia si guadagna meno di 15 anni fa
Leggi anche: Redditi online: la premier Meloni lavora di più, ma guadagna meno
Argomenti discussi: Redditi, Rimini fanalino di coda: qui si guadagna il 35% in meno della media regionale; Lavoro, l'allarme della Cgil: 'Solo un dipendente su due ha il posto fisso'; Si chiude l'appuntamento con Sigep: 160 Paesi e 5.650 business meeting alla Fiera di Rimini; 'Aziende in rete: più famiglia, più futuro', il 30 gennaio convegno in Cattolica.
Redditi, Rimini fanalino di coda: qui si guadagna il 35% in meno della media regionaleIl rapporto Ires-Cgil svela le fragilità della regione locomotiva, Bussandri: Non siamo un'isola felice, metà dei dipendenti è precaria ... riminitoday.it
Rimini maglia nera dei redditi in Emilia-RomagnaIl quadro che emerge dall’analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi in Emilia-Romagna restituisce l’immagine di una regione che si colloca sopra la ... chiamamicitta.it
Tra chi mette i puntini sulle ‘i’ e chi è recidivo, le dichiarazioni dei redditi presentate dagli amministratori (giunta e... facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.