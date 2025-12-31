Lazio nel 2025 raccolte oltre 36 tonnellate di plastica e rifiuti

Nel 2025, il Lazio ha continuato a impegnarsi nella tutela ambientale, raccogliendo oltre 36 tonnellate di plastica e rifiuti grazie alle iniziative di Plastic Free Onlus. Con circa 200 eventi organizzati, la regione ha rafforzato il proprio impegno nella lotta all’inquinamento da plastica, contribuendo a sensibilizzare la comunità e a promuovere pratiche più sostenibili. Questa attività testimonia l’importanza di un'azione collettiva per preservare il patrimonio naturale del territorio.

Roma, 31 dicembre 2025 – Anche nel 2025 il Lazio conferma il proprio impegno nella lotta all’inquinamento da plastica g razie all’attività di Plastic Free Onlus, con 200 appuntamenti ambientali, 3.366 volontari coinvolti e 36.189 kg di plastica e rifiuti rimossi in un solo anno. Un risultato che testimonia la crescente sensibilità e partecipazione della società civile, delle scuole e delle istituzioni alla tutela del territorio. “I dati del 2025 raccontano di una regione sempre più attiva, partecipe e consapevole – afferma Lorenzo Paris, referente regionale Plastic Free –. L’impegno dei volontari, dei referenti e delle amministrazioni comunali ha permesso di raggiungere risultati significativi, sia in termini ambientali che culturali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

