Rifiuti abbandonati nei boschi a Calolzio | sigilli all' area diventata come una discarica

A Calolziocorte, un’area boschiva vicino a un torrente è stata oggetto di abbandono di rifiuti, trasformandosi in una discarica abusiva. Dopo le segnalazioni dei cittadini, le autorità hanno intervenuto e sigillato l’area per prevenire ulteriori abusi. Questa situazione evidenzia l’importanza di tutela ambientale e di comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti.

Una "discarica abusiva" di rifiuti abbandonati nei boschi vicini a un torrente. Succede a Calolziocorte dove, dopo la segnalazione di alcuni cittadini e il pronto intervento con una lettera informativa alle autorità competenti da parte del consigliere di opposizione Sonia Mazzoleni (Calolziocorte.

