Il Senegal ha presentato un ricorso riguardo alla decisione presa durante la Coppa d'Africa, considerando la sentenza come una farsa e affermando che è stata adottata per eseguire un ordine. Abdoulaye Seydou Sow, segretario generale della federazione calcistica di Dakar, ha dichiarato che la legge è dalla loro parte, contestando ufficialmente la decisione arrivata in occasione della competizione.

Ha vinto il Senegal. Anzi no, il Marocco. Sì, ma non è finita qui. Già, perché dopo gli incredibili fatti della finalissima di gennaio - il Senegal che lascia il campo, il cucchiaio di Brahim Diaz, varie ed eventuali - la Commissione d'Appello della Federcalcio africana ha accolto in secondo grado il ricorso dei Leoni dell'Atlante, affermando che i senegalesi si erano ritirati e decretando quindi il 3-0 a tavolino. Ma il Senegal non ci sta e dichiara di voler fare ricorso. Lo ha dichiarato Abdoulaye Seydou Sow, segretario generale della Federcalcio senegalese. “Non ci tireremo indietro. La legge è dalla nostra parte”, ha detto Sow all'emittente pubblica Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, definendo la sentenza una vergogna per l'Africa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa D'Africa, il ricorso del Senegal: "Decisione farsa, presa per eseguire un ordine"

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