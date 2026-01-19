Coppa d’Africa il Marocco presenta ricorso contro il Senegal | contestato l’episodio che avrebbe alterato lo svolgimento della finale

Il Marocco ha presentato un ricorso contro il Senegal in seguito alla finale di Coppa d’Africa, contestando un episodio che avrebbe influenzato l’esito della partita. La Federcalcio marocchina ha deciso di intervenire formalmente per chiarire quanto accaduto, evidenziando l’importanza di rispettare le regole e garantire un processo equo. La vicenda resta sotto osservazione, mentre le decisioni ufficiali sono attese nei prossimi giorni.

Coppa d'Africa, che follia! Finale surreale tra Senegal e Marocco: squadra ritirata, asciugamano-talismano e il ricorso degli sconfittiLa finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco è stata caratterizzata da episodi insoliti e momenti di tensione.

Coppa d’Africa, il video della finale più pazza del mondo: rigore al 98?, il Senegal se ne va poi rientra, il Marocco sbaglia, il Senegal segnaLa finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco a Rabat è stata caratterizzata da episodi sorprendenti, culminati con un rigore al 98° minuto.

Coppa d'Africa, bufera sul Senegal: il Marocco annuncia azioni legali. Rischio sanzioni FIFA - La notte di Rabat rischia di lasciare strascichi ben oltre il verdetto del campo. tuttomercatoweb.com