A Riccione Music City 2026 si annuncia un nuovo concerto con la presenza di un duo musicale noto, che si terrà in piazzale Roma. Il programma di eventi musicali della manifestazione si amplia ulteriormente, consolidandosi come una delle principali offerte di musica dal vivo in Italia per l’anno in corso.

Il cartellone di Riccione Music City 2026 continua a espandersi, confermandosi come uno dei poli di attrazione principali per la musica live in Italia. L’ultimo prestigioso tassello di questa programmazione riguarda gli Zero Assoluto, che saliranno sul palco di piazzale Roma il prossimo 17 agosto con un attesissimo live. Il concerto sarà aperto al pubblico, offrendo l’occasione di vivere una serata all’insegna della musica e delle emozioni nel cuore della città. Gli Zero Assoluto nascono nel 1995, quando Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi si incontrano sui banchi di scuola del Liceo Classico “Giulio Cesare”. Nel 1999 incidono il loro primo singolo “Ultimo capodanno”, il cui video vede la partecipazione straordinaria di Francesco Totti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - A Riccione Music City arrivano anche gli Zero Assoluto: live in piazzale Roma

Articoli correlati

Dopo Geolier un altro nome ad effetto, Noemi salirà sul palco di Riccione Music CityUna delle voci più amate e riconoscibili del panorama italiano a Riccione per uno spettacolo, ad ingresso libero, intimo e potente Il cartellone di...

Sport Village Banca di Pesaro: le ragazze verso Riccione, bene anche gli Esordienti. Nuoto artistico, campionato italiano assoluto nel mirinoPer la prima uscita di stagione, il settore Nuoto Artistico di Sport Village-Banca di Pesaro (foto a sinistra), parteciperà al Campionato Italiano...

Una selezione di notizie su Riccione Music City

Temi più discussi: Eventi e Festival; Riccione: la collaborazione con RTL 102.5; Riccione Music City 2026, il 1° giugno diretta tv. In calendario anche Noemi; Turismo. Riccione chiude il 2025 con numeri in crescita: quasi un milione di arrivi (+6,68 per cento) e oltre 3,5 milioni di presenze (+ 2,63 per cento). Dicembre vola con il +25,9 per cento.

Riccione Music City, un'estate da record con la grande musica italianaI concerti di Nek e Francesco Renga hanno visto un'affluenza di migliaia di fan in un piazzale Roma che ha faticato a contenerli tutti, così come il Versus Festival allo Space Riccione, che con ... tgcom24.mediaset.it

Il concerto degli Zero Assoluto entra nel cartellone di Riccione Music CitySi arricchisce di una nuova data il cartellone musicale di Riccione. L’ultimo tassello riguarda gli Zero Assoluto, che saliranno sul palco di piazzale Roma il prossimo 17 agosto, con ingresso gratuito ... msn.com

EMMA - LIVE TOUR 2026 02-07-2026 ROMA - Rock in Roma 04-07-2026 BRESCIA - Brescia Summer Music 10-07-2026 CERVERE - Anima Festival 11-07-2026 LA SPEZIA - Piazza Europa 15-07-2026 RICCIONE - Riccione Music City 16-07-2026 MIRANO - facebook.com facebook