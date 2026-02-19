Dopo Geolier un altro nome ad effetto Noemi salirà sul palco di Riccione Music City
Dopo l’annuncio di Geolier, un altro artista di grande successo, Noemi, si prepara a salire sul palco di Riccione. La causa è la crescente richiesta di concerti estivi e l’attenzione dei fan verso le nuove tappe del suo tour. Il 8 agosto, piazzale Roma si trasformerà in un grande palcoscenico, offrendo un concerto che promette emozioni intense. La cantante romana si esibirà davanti a un pubblico numeroso, pronto a cantare insieme a lei le sue hit più recenti. Lo spettacolo si conferma come uno degli eventi principali della rassegna musicale.
Una delle voci più amate e riconoscibili del panorama italiano a Riccione per uno spettacolo, ad ingresso libero, intimo e potente Il cartellone di “Riccione Music City 2026” si arricchisce di un nuovo, straordinario appuntamento: sabato, 8 agosto, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà una tappa del “Live Noemi 2026”. Protagonista la cantautrice romana, una delle voci più amate e riconoscibili del panorama italiano, capace di spaziare con naturalezza tra pop, soul, R’n’B e blues. Un grande evento che consolida il legame della città con i grandi appuntamenti live dell’estate. Dopo un 2025 straordinario – segnato dal successo di “Bianca”, rimasto per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, Noemi torna on the road.🔗 Leggi su Riminitoday.it
