Meloni irritata con Santanchè | faccia un passo indietro Si dimettono Delmastro e Bartolozzi

Il referendum sulla giustizia ha portato a una sconfitta del governo, scatenando tensioni tra i membri dell'esecutivo. La ministra dell’Impresa ha chiesto a un collega di fare un passo indietro, mentre due sottosegretari si sono dimessi. La situazione ha generato una crisi interna, con alcuni esponenti del governo che hanno annunciato le proprie dimissioni.

Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi, Daniela Santanchè. La sconfitta al referendum sulla giustizia dà il via a un terremoto nel governo. Trema il ministero di via Arenula con le dimissioni, rassegnate nella serata di ieri, del sottosegretario di Fratelli d’Italia nella bufera per il caso “bisteccheria” e per la capo di gabinetto di Carlo Nordio Giusi Bartolozzi, finita nell’occhio del ciclone per le frasi contro il “plotone d’esecuzione” dei magistrati. Resiste Nordio, «la notizia delle sue dimissioni è destituita di ogni fondamento» fanno sapere dallo staff. Ma un altro ministro è ormai con un piede fuori dalla porta dell’esecutivo. È la... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni irritata con Santanchè: faccia un passo indietro. Si dimettono Delmastro e Bartolozzi Articoli correlati Governo, si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Meloni chiede il passo indietro anche a SantanchèIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è dimesso dopo il caso del locale di Roma in società con la figlia di un prestanome del clan... Leggi anche: Trema la maggioranza: Delmastro e Bartolozzi lasciano. E Meloni chiede il passo indietro di Santanchè Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni irritata Argomenti discussi: Meloni irritata con Santanchè: faccia un passo indietro. Si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Meloni irritata con Santanchè: faccia un passo indietro. Si dimettono Delmastro e BartolozziAndrea Delmastro, Giusi Bartolozzi, Daniela Santanchè. La sconfitta al referendum sulla giustizia dà il via a un terremoto nel governo. Trema il ministero di via Arenula con ... ilmessaggero.it Meloni su Santanchè: Serve la stessa sensibilità delle dimissioni di Delmastro e BartolozziDopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, Meloni apre alla possibilità di un passo indietro anche per Santanchè. Scontro politico con le opposizioni. blogsicilia.it