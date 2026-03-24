Terremoto in via Arenula Delmastro e Bartolozzi si dimettono Meloni invita a lasciare anche Santanchè che per ora resiste M5S | Crolla il castello di vergogna al ministero della Giustizia

Dopo il terremoto in via Arenula, i ministri Delmastro e Bartolozzi si sono dimessi, mentre la premier Meloni ha chiesto anche le dimissioni di Santanchè, che al momento resiste. Il Movimento 5 Stelle ha commentato la vicenda definendo ingiurioso il comportamento al ministero della Giustizia. La richiesta di azzerare i vertici del dicastero è stata annunciata ufficialmente solo nella giornata di ieri, dopo un'aspettativa di cambiamenti già manifestata la sera precedente.

Azzerare i vertici del ministero di Grazia e Giustizia. Immediatamente. L’input della premier Giorgia Meloni era maturato già nella serata di lunedì (a sconfitta assodata), ma è detonato solo ieri. A farne le spese immediate Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. Mentre per ora la pluri-inquisita Daniela Santanché prova a resistere. Il gelido addio di Meloni. “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”, si legge in un comunicato arrivato ieri sera, “Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Terremoto in via Arenula, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni invita a lasciare anche Santanchè, che (per ora) resiste. M5S: “Crolla il castello di vergogna al ministero della Giustizia” Articoli correlati Leggi anche: Governo, M5s: crolla il castello della vergogna di via Arenula. E ora Santanchè Terremoto nel Governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, Meloni spinge anche SantanchèRoma, 24 marzo 2026 – Il referendum sulla giustizia produce già i suoi primi, pesanti effetti politici nel governo: Andrea Delmastro Delle Vedove... Tutto quello che riguarda Terremoto in via Arenula Delmastro e... Temi più discussi: Effetto voto, terremoto al ministero di Giustizia; Terremoto riforme: Meloni frena sul Premierato e la Giustizia affonda; Governo, Delmastro va da Nordio e rassegna dimissioni irrevocabili. Forte terremoto a via ArenulaIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, travolto dall'indagine sul ristorante di cui era socio con la figlia di un condannato per camorra, e il capo di gabinetto dello stesso ... italiaoggi.it Giusi Bartolozzi, carriera e polemiche della capo di gabinetto dimissionariaSulle sue dimissioni pesano le tensioni interne al ministero e le polemiche per le sue dichiarazioni sulla magistratura ... tg.la7.it ULTIM'ORA – Terremoto nel governo: dimissioni, l’ultima nota e cosa sta succedendo - facebook.com facebook C’è un terremoto nella maggioranza. L’opposizione deva stare ferma, osservare e non infilarsi in discussioni sulle primarie. Mi pare che i magistrati siano più politici della minoranza e infatti il segretario ANM rilancia il dialogo. Così si fa. #referendum x.com