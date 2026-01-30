Vernasca riapre l’ufficio postale | attivi i nuovi servizi

L’ufficio postale di Vernasca ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Ora è più moderno e funzionale, con servizi aggiornati per i cittadini. L’intervento ha permesso di riqualificare la sede di via Marconi 7, che può offrire tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

L'ufficio seguirà il suo consueto orario, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto l'ufficio postale di Vernasca. I lavori di ammodernamento della sede di via Marconi 7 consentono di accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. L'ufficio seguirà il suo consueto orario, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Nella nuova sede postale sono attivi i principali servizi della pubblica amministrazione, tra questi anche il più atteso ovvero quello della richiesta e rinnovo passaporti.

