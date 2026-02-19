Ristrutturazione finita riapre l' ufficio postale di Polizzi Generosa | disponibili i servizi della pubblica amministrazione

L’ufficio postale di Polizzi Generosa ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, causati dai danni causati dal maltempo dello scorso inverno. La struttura, situata in piazza Giambattista Caruso, ora offre nuovamente tutti i servizi di pubblica amministrazione, compresi quelli di pagamento e spedizione. I residenti possono tornare a usufruire degli sportelli, che sono stati completamente rinnovati per garantire sicurezza e funzionalità. La riapertura segna un passo importante per il centro, che ha visto molte difficoltà negli ultimi mesi.

I cittadini possono ora richiedere direttamente allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica, il modello "Obis M" e altri documenti dell'Anagrafe nazionale Riaperto al pubblico l'ufficio postale di Polizzi Generosa, in piazza Giambattista Caruso, dopo gli interventi nell'ambito del progetto "Polis". Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.