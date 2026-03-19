Sei Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, hanno presentato un piano comune per la riapertura di Hormuz. Il progetto coinvolge iniziative congiunte per gestire le attività nella regione, mentre i mercati finanziari registrano una battuta d’arresto. Nel frattempo, il presidente francese ha commentato l’escalation tra Stati Uniti e Israele, definendola «sconsiderata».

«La nostra risposta all'attacco israeliano alle nostre infrastrutture ha visto l'impiego solo di una frazione della nostra forza. L'unico motivo della moderazione è stato il rispetto della richiesta di de-escalation. Se le nostre infrastrutture verranno colpite di nuovo non ci sarà alcuna moderazione. Qualsiasi conclusione di questa guerra dovrà necessariamente affrontare i danni arrecati ai nostri siti civili»: lo ha dichiarato su X il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone hanno diffuso una nota con la loro posizione sulla chiusura dello Stretto di Hormuz, in cui dichiarano anche la loro intenzione di riaprirlo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Iran, piano di sei Paesi per la riapertura di Hormuz: c'è anche l'Italia. Macron a Usa e Israele: «Escalation sconsiderata» | Borse giù

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