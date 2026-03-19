Raid Usa su Hormuz Trump agli alleati | Gestitevelo voi così forse vi svegliate

Gli Stati Uniti hanno condotto un raid nella regione di Hormuz, mentre Israele ha lanciato attacchi con bombe che hanno causato un aumento del prezzo del greggio. Roma e l’Unione Europea hanno richiesto l’intervento dell’ONU, e anche la NATO ha dichiarato di lavorare per trovare una soluzione. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

«Non abbiamo bisogno di loro». Dopo aver liquidato gli alleati, che avevano risposto picche al suo appello per liberare Hormuz dalla morsa iraniana, Donald Trump ha battuto un colpo. Ieri, il Comando centrale degli Usa in Medio Oriente, il Centcom, ha dichiarato che le forze armate hanno colpito siti missilistici nemici nell’area dello Stretto, che «rappresentavano un rischio per la navigazione internazionale», con ordigni penetranti da oltre 2.000 chili. Poi è intervenuto Israele: con l’assenso americano, ha compiuto un raid sul giacimento di gas naturale di South Pars, condiviso da Qatar e Iran e situato in prossimità del braccio di mare messo sotto scacco dagli ayatollah. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Raid Usa su Hormuz, Trump agli alleati: «Gestitevelo voi, così forse vi svegliate» Articoli correlati Teheran agli europei: «Voi obiettivi legittimi se vi unite agli attacchi». Vertice Meloni-Starmer-Merz-Macron. Trump all’Iran: «Si arrenda» – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa... Kharg, la battaglia per l'isola centrale per il petrolio. Trump agli alleati: «Navi da guerra a Hormuz»A due settimane dall’inizio dei bombardamenti, la strategia di Donald Trump con l’Iran non sembra ancora chiara. Contenuti utili per approfondire Raid Usa su Hormuz Trump agli alleati... Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; Raid Usa in Iran sull'isola di Kharg. L'avvertimento di Trump; Missili dell’Iran su Tel Aviv, Israele attacca Beirut. Raid Usa su Hormuz; Trump: 'La campagna contro l'Iran continua'. Teheran: 'Se manderanno truppe di terra sarà un altro Vietnam' - LIVEBLOG. Bombe a grappolo su Tel Aviv, l’Idf attacca Beirut: morti e feriti. Allarme per i raid sull’Arabia SauditaÈ un duro colpo per il regime iraniano l'uccisione, da parte di Israele, di Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, e del generale Gholam Reza Soleimani, capo della forz ... unionesarda.it Stretto di Hormuz, raid Usa contro navi militari iraniane: 16 posamine colpite. VideoImmagini diffuse dal comando militare statunitense mostrano raid contro unità della marina iraniana vicino allo Stretto di Hormuz ... rainews.it Bombe a grappolo dall'Iran su Israele per "vendicare Larijani": 2 morti. Raid congiunto Usa-Israele in Lorestan: 11 vittime Le ultime notizie sulla guerra al link nel primo commento - facebook.com facebook Raid Usa-Israele negli impianti iraniani di greggio e gas nel Golfo, torna a salire il prezzo del petrolio #ANSA x.com