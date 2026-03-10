A Firenze ecco il restauro di Palazzo Bastogi

A Firenze, oggi, è stato annunciato il restauro di Palazzo Bastogi, un intervento promosso dall’assessore alla cultura del Comune. L’intervento riguarda lavori di recupero e conservazione dell’edificio storico situato nel centro della città. La città si prepara a riqualificare uno dei suoi edifici più rappresentativi, con l’obiettivo di preservare il patrimonio architettonico e storico.

Firenze, 10 marzo 2026 - Su proposta dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini la giunta ha approvato la delibera relativa al progetto esecutivo "Palazzi e Ville, interventi di restauro e risanamento conservativo" che prevede come intervento principale Palazzo Bastogi, la prestigiosa sede dell' Archivio Storico del Comune in via dell'Oriuolo. Il progetto, redatto dal Servizio Belle Arti, mira a completare il restauro del prospetto esterno e delle coperture, dando continuità ai lavori di riqualificazione già effettuati nel 2018. Mentre con il precedente lotto i lavori avevano interessato la porzione destra dell'edificio, i nuovi interventi si concentreranno sulla facciata sinistra, che presenta attualmente segni di degrado come esfoliazione degli intonaci e distacchi di elementi decorativi in pietra.