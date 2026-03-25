Renato nomina Lucia al Grande Fratello Vip dopo il bacio lei sbotta | Ora come ti guardo?

Dopo il bacio nel corso della trasmissione, Renato ha nominato Lucia al Grande Fratello Vip. Lucia ha reagito con rabbia, chiedendosi come potrà guardarlo in futuro. Successivamente, si è svolto un confronto tra i due concorrenti, in cui Renato è stato criticato da Lucia per averla delusa durante il reality.

Arriva il confronto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo dopo la nomination, il gieffino l’ha delusa al GF Vip. Il flirt tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo potrebbe essere giunto al termine al Grande Fratello Vip ancor prima di iniziare, ieri sera lui l’ha nominata e questo l’ha davvero ferita. Durante la diretta per giustificare la sua decisione in fase di nomination il gieffino ha detto: “Faccio il nome di Lucia e mi dispiace averla votata, ma nonostante questo avvicinamento non potevo votare altri a questo tavolo. Raul è mio fratello, Adriana e Ibiza uguale. Alessandra mi ci sono avvicinato e ci rivedo un pezzo di famiglia”. Il ragazzo ha aggiunto: “Se ci fosse stata un’altra persona avrei votato un’altra persona, ma a questo tavolo non potevo nominare altri. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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