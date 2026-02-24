Pizzi | Lotta Champions? Milan stai attento I rossoneri hanno però un vantaggio col Napoli

Fausto Pizzi ha commentato la corsa Champions, evidenziando che il Milan potrebbe avere un vantaggio sul Napoli. La sua analisi si basa sulle recenti prestazioni e sulle differenze tra le due squadre. Pizzi ha sottolineato come i rossoneri abbiano mostrato maggiore solidità nelle ultime partite e si preparano a sfidare i partenopei con maggiore fiducia. La sfida tra Milan e Napoli si avvicina, creando aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

Ospite a 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', Fausto Pizzi, ex giocatore di Inter e Parma tra le altre, ha commentato i principali temi calcistici del giorno. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sulla sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri col Parma di Cuesta e la lotta Champions. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "E' un calcio pratico, di sostanza. La qualità che gli riconosco è che riesce a far giocar male tutte le squadre avversarie, ed è una qualità. ha tanti dietro la linea del pallone, è faticoso giocare ora col Parma". "E' chiaro che incontrare il Parma vuol dire fare una partita di alto livello, di intensità, devi farli lavorare da subito, altrimenti loro non si smuovono.

Capello avvisa i rossoneri: “Il Milan deve stare attento al posto Champions. Sarà una bella lotta”Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Capello avverte il Milan: “Stai rallentando molto. Inter e Napoli superiori. Attento al quarto posto”Fabio Capello ha osservato che il Milan sta rallentando nella corsa europea, evidenziando come Inter e Napoli siano attualmente superiori.

I ROSSONERI FANNO SUL SERIO MILAN-NAPOLI 2-1

Cesare #Prandelli, ex ct della nazionale italiana ed ex allenatore dell' #ASRoma, si è esposto sulla lotta #Champions e su come secondo lui il #Como sia favorito. @Gazzetta_it #Fabregas x.com

Roma, la corsa Champions continua! Con la lotta per il quarto posto in Serie A sempre più accesa, la Roma sta dimostrando di poter competere con le big. Massimo Bonanni sottolinea come la squadra di Gasperini stia facendo bene, mentre la Juventus s - facebook.com facebook