Il 14 gennaio a Roma, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è tenuto un incontro organizzato da Eurosofia, con la partecipazione di esperti, docenti e dirigenti. L'evento ha affrontato la riforma sul diritto allo studio degli alunni con disabilità, evidenziando le recenti novità legislative e il ruolo dell’Italia come paese leader in questo ambito. Un momento di confronto volto a condividere esperienze e approfondimenti sulla materia.

Roma, 14 gen. (AdnkronosLabitalia) - Esperti delle scuole, dell'accademia, dell'associazionismo e della legislazione - di fronte a un pubblico interessato composto da più di 200 docenti e dirigenti - si sono confrontati oggi nella sala Aldo Moro del ministero dell'Istruzione e del Merito per fare il punto sulla riforma che ha fatto dell'Italia il primo Paese al mondo in tema di diritto allo studio degli alunni con disabilità, al cospetto del sottosegretario di stato Paola Frassinetti che ha una espressa delega sul tema. Nel corso del convegno 'Educare all'inclusione, 50° anniversario del documento Falcucci', organizzato da Eurosofia, è stato ricordato come l'abolizione delle classi differenziate, attuata nel 1977 con la Legge 104 del 1992, abbia rappresentato il pilastro su cui si è confrontato il Parlamento italiano fino al decreto delegato della legge 107 del 2015 per cercare di realizzare una scuola inclusiva, a partire dalla figura centrale del docente specializzato in attività di sostegno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilità

Leggi anche: Diritto allo studio, 6 milioni per studenti con disabilità

Leggi anche: Scuola, servizi Asacom per gli alunni con disabilità: Palermo riceverà oltre 5 milioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi l’ha visto?, stasera 14 gennaio: testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi.

Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilità - di fronte a un pubblico interessato composto da più di 200 docenti e dirigenti - adnkronos.com