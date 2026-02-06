Asperger Abruzzo | La Regione ignora le sentenze del tribunale e fa pagare i disabili

Una famiglia di Vasto si trova in difficoltà perché, nonostante le sentenze del tribunale, la Regione continua a non riconoscere i diritti del loro bambino autistico. Dopo aver ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento tramite un ricorso, la famiglia ora si scontra con il mancato rispetto delle decisioni giudiziarie. Asperger Abruzzo denuncia che le istituzioni non rispettano i diritti dei disabili, lasciando le famiglie senza il supporto che spetta di diritto.

C’è una famiglia di Vasto con un figlio minore autistico che ha ottenuto tramite ricorso in tribunale il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3, della Legge 1041992 con indennità di accompagnamento grazie al supporto di Asperger Abruzzo. Un diritto sancito da un giudice della Repubblica, attraverso un decreto di omologa e una relazione medico-legale di ctu. Quella documentazione è titolo pienamente valido ed è accettata ovunque: dagli enti scolastici al Provveditorato, dalle pubbliche amministrazioni alle Asl, per l’accesso a benefici e tutele previste dalla legge. Ovunque. Tranne che in Regione Abruzzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

