Referendum sulla giustizia il risultato in provincia di Chieti

In Abruzzo, dopo lo scrutinio di 562 sezioni su 1.628, il no è al 51,66% mentre il sì è al 48,34%Il dato in provincia di Chieti (179 sezioni su 460): no al 53,15% e sì al 46,85%. A Chieti città il dato è il seguente: 51,94% per il no e 48,09% per il sì dopo 27 sezioni su 54. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Urne aperte nel Chietino per il voto al referendum: cosa serve, i seggi spostati, come si vota e tutto quello che c'è da sapere Amministrative 2026: dopo il bilancio del governo Ferrara l'ufficialità sul nome del candidato sindaco del centrosinistra . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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