Nordio attacca il Csm | dubbi sulla credibilità della nota sul caso Gratteri e il referendum sulla giustizia

Il ministro Nordio ha criticato il Csm, accusando il consiglio di mettere in discussione la credibilità della nota sul caso Gratteri e di creare confusione intorno al referendum sulla giustizia. La sua presa di posizione nasce da alcune dichiarazioni del consiglio che, secondo lui, non chiariscono bene le questioni aperte e rischiano di alimentare incertezze tra l’opinione pubblica. La polemica si concentra sulla trasparenza e sulla fiducia nei processi decisionali della magistratura.

Nordio Contro il Csm: La Polemica sul Referendum Giustizia e le Dubbie Posizioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso forti dubbi sulla credibilità di un recente documento del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) riguardante le dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri. La critica, esplicita e diretta, arriva in un momento cruciale della campagna referendaria sulla giustizia e solleva interrogativi sul ruolo del Csm e sulla sua indipendenza. La vicenda nasce dalle parole di Gratteri, che aveva ipotizzato un sostegno al “Sì” al referendum da parte di imputati e ambienti della massoneria deviata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul referendum sulla giustizia, lasciando aperta la strada alla consultazione popolare.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

Rosy Bindi attacca Nordio ed il centrodestra sulla riforma della Giustizia, definendola una spedizione punitiva per la magistratura facebook

