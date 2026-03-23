Lite a Torino tra alcuni ragazzi di Potere al Popolo e membri dei Giovani Democratici, scesi in piazza per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. I sostenitori del partito della sinistra radicale hanno poi intonato dei cori: “Fuori il Pd dal presidio”, “il Pd non è qua, sta con Confindustria, anzi no fa di più, organizza i caschi blu”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Torino: ragazzi di Potere al Popolo litigano con i Giovani Democratici

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