C'è chi, dal fronte del No, alla visione dei primi risultati, si lascia andare a un commento non proprio campato in aria: «I giovani hanno salvato l'Italia». Perché se c’è una variabile oltre l’affluenza - di per sé la vera sorpresa di questo voto referendario - che merita di essere analizzata a fondo, questa è la partecipazione e l’orientamento degli Under35. Quel segmento di elettorato difficile da imbrigliare in reti partitiche e spesso bollato come “disinteressato” alla cosa pubblica. Eppure capace, in questa circostanza, di fare da traino, seppur non determinante, per l’esito del referendum. I dati messi in fila dal Consorzio Opinio Rai per la Rai parlano chiaro: nella fascia tra i 18 e i 34 anni il 61,1% ha votato per il No, circa il doppio dei Sì (38,9%). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Referendum, molti "disertori" nella destra: il 17% degli elettori di FI vota "no". La spinta dei giovani

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Oggi e domani si vota: quasi 300mila elettori

Referendum costituzionale sulla giustizia, quando si vota. Le informazioni per gli elettori residenti all’esteroDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà un Referendum Costituzionale in materia di giustizia.

Contenuti e approfondimenti su Referendum molti disertori nella destra...

Argomenti discussi: Referendum, la spinta del voto dei giovani. Molti disertori nella destra.

La spinta del voto dei giovani. Molti disertori nella destraC'è chi, dal fronte del No, alla visione dei primi risultati, si lascia andare a un commento non proprio campato in aria: «I giovani hanno salvato ... ilmessaggero.it

Referendum, un unicum nella storia elettoraleInnanzitutto, perché diversamente dai precedenti voti, con i quali gli italiani erano chiamati a confermare o a cassare una legge, qui non c’è da superare il quorum del 50% dei votanti. Non si tratta ... ecodibergamo.it