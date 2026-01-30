Il Napoli ha affrontato una stagione difficile, segnata da numerosi infortuni. I dati raccolti dall’infermeria di Conte mostrano come queste assenze abbiano influito pesantemente sui risultati della squadra. La stagione 202526 si rivela un campionato sotto handicap, con i partenopei che hanno dovuto fare i conti con tanti giocatori indisponibili.

UN CAMPIONATO AD HANDICAP. Un’analisi approfondita sui dati della stagione 202526 certifica che il Napoli è la squadra più penalizzata della Serie A. Ben 23 calciatori su 27 (l’85,1% della rosa) hanno subito stop fisici, accumulando il record negativo di 117 gare saltate. Il confronto con l’ Inter capolista è impietoso: i nerazzurri hanno avuto solo 78 assenze, potendo contare su una stabilità tecnica nettamente superiore. L’indice Transfermarkt sul “Valore di Mercato Cumulativo Indisponibile” stima che il Napoli abbia dovuto rinunciare a un potenziale tecnico di 2,2 miliardi di euro (causa assenze prolungate di top player come Anguissa, De Bruyne e Lukaku), contro il solo miliardo dell’Inter. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, quanto hanno inciso gli infortuni sulla stagione. I dati dell’infermeria di Conte

Le dichiarazioni di John Elkann hanno suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

