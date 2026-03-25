Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, che ha visto prevalere il No con un ampio margine, sono iniziati i commenti e le analisi da parte di diversi protagonisti. La discussione si concentra sulle affermazioni riguardanti la validità del voto e le interpretazioni delle modifiche costituzionali oggetto del referendum, con posizioni contrastanti che si sono fatte sentire nei giorni successivi alla consultazione.

Il day after del giudizio del referendum sulla giustizia, in cui il No ha prevalso nettamente sul Sì, vede propagarsi l’onda lunga dei commenti avviatisi lunedì pomeriggio. C’è chi esulta e e chi si lecca le ferite. "La Costituzione non si tocca: lo hanno detto 14 milioni di italiani e il 60% dei cesenati, bocciando il quesito del Governo Meloni". Così i Giovani Democratici del Pd di i Cesena commentano l’esito referendario. "Il 61% degli under 31 ha scelto il No, confermandosi l’ago della bilancia a difesa dello Stato di diritto. Un risultato straordinario, ottenuto nonostante gli ostacoli posti ai fuorisede, che abbiamo supportato attivamente, sia localmente che a livello nazionale, permettendo a centinaia di loro di votare come rappresentanti di lista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, la disputa infinita : "Questa è una vittoria democratica": "Quante bugie sulla Costituzione"

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