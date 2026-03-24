Referendum Gnassi Pd | La vittoria del No è un segnale politico Parma | Vittoria della Costituzione

Nel dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia, un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che il risultato del voto rappresenta un segnale politico forte. A Parma, invece, si è parlato di una vittoria della Costituzione. Il voto sulla riforma è stato definito da un esponente come un atto di natura politica, nel senso più elevato e nobile.

Il parlamentare Andrea Gnassi: "Dopo il No chiaro e forte, si apra una stagione riformatrice e di progresso". La consigliera Alice Parma: "Questo no non è solo una difesa, è un impulso per il fronte della sinistra" “Il voto sulla riforma alla giustizia è un voto chiaramente politico nel senso più alto e nobile del termine. La grandissima partecipazione popolare, che già di per sé è un valore che rende solida la democrazia, ha sancito da parte degli italiani la difesa e la vittoria della Costituzione e dei suoi valori e principi come l equilibrio dei poteri” così il deputato del Partito democratico Andrea Gnassi sulla fortissima affermazione del no al Referendum. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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