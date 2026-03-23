Le parole di Alessandro Nencini, del comitato "Giusto dire No", durante la festa in piazza della Signoria a Firenze per i risultati della consultazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, trionfa il No. L'ex magistrato: "Una vittoria per la Costituzione"

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