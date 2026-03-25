Un membro del Partito Democratico aveva previsto a settembre che il risultato del referendum sulla giustizia avrebbe portato alla perdita di consenso per il governo e alla sua caduta. Secondo lui, il voto rappresentava un giudizio diretto sull’operato dell’esecutivo e avrebbe causato conseguenze politiche significative. La previsione ha attirato attenzione nel dibattito pubblico sulle possibili ripercussioni delle consultazioni referendarie.

Claudio Mancini, del Partito Democratico, aveva “predetto” la sconfitta del Governo al referendum. Ma oltre a questo, a settembre scorso, aveva anche aggiunto un commento su quanto sarebbe stata probabile la caduta del governo o, in alternativa, un anno di agonia di questo. Il lungo intervento, critico, puntava il dito sulla decisione di esporsi così di fronte al giudizio dei cittadini, ma allo stesso tempo Mancini ringraziava. “Noi saremo pronti”, aveva detto. La previsione di Claudio Mancini sul referendum “Il referendum sarà un referendum su di voi”, aveva detto Claudio Mancini, del Partito Democratico, lo scorso settembre. La descrizione... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, la profezia di Claudio Mancini del Pd a settembre: "Perderete e il Governo cadrà"

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