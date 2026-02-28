Referendum le ragioni del No secondo Serracchiani Pd | La giustizia non c' entra il Governo vuole solo le mani libere

Venerdì si è svolta una serata di confronto organizzata dal Pd forlivese dedicata al Referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. Tra i presenti, Debora Serracchiani, parlamentare e responsabile giustizia del Partito Democratico, e Renzo. Durante l'incontro, Serracchiani ha spiegato le ragioni del No, affermando che il Governo mira a ottenere più mani libere, e ha chiarito che la giustizia non è il tema centrale della consultazione.