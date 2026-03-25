Referendum e vaccini gli italiani premiano chi li stritolò nella repressione sanitaria e presto lo sapranno

In Italia si avvicina il momento di conoscere i risultati di un referendum riguardante i vaccini e le misure adottate durante la pandemia. La consultazione popolare arriva dopo un lungo percorso giudiziario che ha coinvolto decisioni sulla gestione sanitaria e le restrizioni imposte. La vicenda ha visto confronti legali e controversie che hanno coinvolto diversi soggetti, portando alla luce le questioni legate alle restrizioni durante il periodo di emergenza.

Referendum e vaccini, che rapporto c'è? C'è e come se si pensa che a votare per lo status quo, in definitiva per la reazione sono stati anzitutto i più giovani, generazione Gaza o Cuba la chiamano per dire che pensa e agisce in base alle suggestioni più che alla ragione, alla propaganda che li induce, li determina. Non è sempre così quando si hanno diciotto, vent'anni? Certo, ma qui in ballo c'era un discorso di tutela comune, di libertà e di coerenza: giovani e esordienti che, seguendo Ermal Meta o Marisa Laurito, scelgono di premiare quelli che li hanno fatti crescere pazzi, figli del lockdown, della vaccinazione di... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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