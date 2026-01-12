Tajani | Trentini e Burlò sono liberi presto il rientro Gioia e soddisfazione di Meloni Chi sono gli italiani detenuti per mesi in Venezuela

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati liberi e si trovano presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. La notizia rappresenta un risultato importante per le famiglie e le autorità italiane, che hanno seguito con attenzione il caso. Si tratta di due cittadini italiani detenuti in Venezuela per diversi mesi, ora in attesa di rientrare in Italia.

" Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Caracas". Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "L'ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. "Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tajani: Trentini e Burlò sono liberi, presto il rientro. "Gioia e soddisfazione" di Meloni. Chi sono gli italiani detenuti per mesi in Venezuela Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi, presto il rientro in Italia: l'annuncio di Tajani. "Gioia e soddisfazione" di Meloni Leggi anche: Venezuela: Trentini e Burlò sono stati liberati. L’annuncio di Tajani. Meloni: “Gioia e soddisfazione” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela | Trentini e Burlò sono stati liberati L’annuncio di Tajani Meloni | Gioia e soddisfazione; Venezuela Tajani | Liberati Trentini e Burlò; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi presto il rientro in Italia | l' annuncio di Tajani Gioia e soddisfazione di Meloni; Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani. Tajani, 'liberazione Trentini e Burlò un successo del governo' - 'Un grande lavoro della nostra diplomazia, un successo del governo che ha saputo interloquire e cogliere il cambiamento che ... notizie.tiscali.it

Venezuela, Trentini e Burlò sono liberi: l’annuncio di Tajani all’alba. “Un aereo è partito per riportare in Italia i nostri connazionali” - Claudio Verzola Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. difesaonline.it

Venezuela, Tajani: “Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati” - Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano presso la sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas, ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ... msn.com

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e sono stati trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. La lunga attesa è finita. Il Venezuela li ha scarcerati. L’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato alle 5 del mattino del 12 gennaio. E poco - facebook.com facebook

Aberto Trentini liberato in Venezuela, l'annuncio di Tajani: le news di oggi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.