Referendum così i giovani come i miei figli hanno determinato la vittoria del No

Durante il referendum, alcuni giovani, tra cui i figli dell'autrice, hanno contribuito alla vittoria del No. La narratrice ricorda un momento in cui si è accorta che il clima in casa era teso, con uno dei familiari tornato a casa visibilmente alterato. La scena si conclude con un senso di disagio, senza ulteriori dettagli su altri aspetti della giornata.

di Barbara Pettirossi È entrato dentro casa rosso in viso. Ho pensato “giornataccia” e mi sono defilata. Invece avevo sbagliato. Quel ventenne che abita con me non soffriva l’insoddisfazione della giovinezza, la mancanza di visibilità, la frustrazione di non aver ancora afferrato il futuro. No, mi sbagliavo. Era semplicemente e genuinamente stupito dalle motivazioni del Sì al referendum. Sul tavolo, insieme alla cena, apparecchiamo le domande: chi ci garantisce che la riforma porterà i benefici che il governo millanta? Come fa a essere giusto il sorteggio secco per i magistrati e quello finto della parte laica? E perché mai sarebbe utile triplicare i costi proprio ora che siamo tutti alla canna del gas? E così via. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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