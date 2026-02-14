‘Immagina’… chi l’ha fatto davvero | a Bova Marina scoppia la polemica per un progetto

A Bova Marina, un progetto chiamato “Immagina” ha scatenato una forte polemica perché molti accusano l’amministrazione di aver preso il merito senza averne contribuito alla nascita. La discussione si è accesa quando alcuni cittadini hanno scoperto che l’iniziativa, già finanziata e quasi pronta, era stata avviata prima dell’insediamento della nuova giunta. La questione riguarda anche chi abbia effettivamente ideato l’idea e chi invece si sia limitato a portarla avanti. La disputa si svolge nel cuore di un paese dove tutti conoscono i protagonisti e dove la tensione cresce da giorni.

Bova Marina, "Immagina": La Polemica sulla Paternità del Progetto Divide la Comunità. Bova Marina, Calabria – Una disputa politica ha acceso il dibattito nel piccolo comune reggino riguardo al progetto "Immagina", con l'opposizione che contesta all'attuale amministrazione l'attribuzione di meriti per un'iniziativa già finanziata e pronta per l'attuazione al momento del loro insediamento. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla continuità amministrativa nella gestione dei fondi pubblici. La Cronologia dei Fatti: Un Progetto Nato Prima della Nuova Giunta. La genesi del progetto "Immagina" risale al 6 luglio 2023, data in cui è stato ammesso a finanziamento tramite un decreto dipartimentale. Il gruppo consiliare di minoranza Bova Progetto Futuro ha difusso una nota stampa. C'è chi i progetti li immagina, li scrive, li candida e li fa finanziare. E poi c'è chi… li inaugura. Succede a Bova Marina.