Giorgia Meloni è stata ospite del podcast Pulp di Fedez e Mr Marra, dove ha affrontato temi come Iran e Referendum. Durante l’intervista, sono state discusse anche alcune polemiche riguardo ai tagli e alle domande, che alcuni ritengono siano state concordate in anticipo. La conversazione ha suscitato reazioni e dibattiti sui social e tra gli utenti.

Alle ore 13 di giovedì 19 marzo, come previsto, è stata pubblicata la puntata di Pulp Podcast con ospite Giorgia Meloni. Tra i temi affrontati dalla premier nel podcast di Fedez e Mr Marra spiccano la posizione dell’Italia in merito alla guerra in Iran e l’imminente Referendum sulla Giustizia. In chiusura di puntata, sono apparsi in sovraimpressione alcuni messaggi in risposta alle polemiche su presunti tagli e domande concordate. I curatori del podcast hanno precisato che tali ricostruzioni sono frutto di “falsità”, aggiungendo che gli unici tagli effettuati sono stati quelli tecnici. Fedez e Mr Marra hanno dichiarato che sono pronti a fornire l’intero girato dell’intervista alle autorità che volessero svolgere delle verifiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meloni a Pulp Podcast di Fedez tra Iran e Referendum, cos'ha detto e la polemica su tagli e domande concordate

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