Nella serata di apertura della mostra dedicata a Marc Chagall, il Museo di Ferrara ha registrato quasi ottomila visitatori. Un numero che supera ogni aspettativa e batte il record precedente. La rassegna sta attirando un pubblico numeroso, curioso di scoprire le opere dell’artista. Le file si sono formate all’ingresso e l’affluenza continua a crescere.

Il museo di Ferrara ha registrato quasi ottomila visitatori nella serata d’apertura della mostra di Marc Chagall, un nuovo record per l’evento. La mostra, visitabile fino al 8 febbraio a Palazzo dei Diamanti, ha visto un’enorme affluenza durante il fine settimana, con 5.319 persone nel weekend e 7.744 nel periodo tra venerdì e domenica. Le aperture serali straordinarie, previste per i giorni 30 gennaio e 31 gennaio, hanno permesso di accedere all’opera del maestro francese anche dopo le ore normali di chiusura. L’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli, ha espresso soddisfazione per il successo, sottolineando l’importanza della mostra per il territorio: “Sono numeri che confermano la bontà dell’operazione e la grande attenzione che questa esposizione sta ricevendo, sia in termini di pubblico sia in termini di critica”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Visitatori scalano a quasi ottomila, record sempre battuto nella serata d’apertura del Museo Chagall.

Approfondimenti su Museo Chagall

Il Museo ha registrato un nuovo record di visite con quasi ottomila persone nelle serate di venerdì e sabato.

Il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia ha registrato quasi quattromila visitatori nelle prime due settimane di apertura del nuovo percorso archeologico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Oltre 22mila visitatori alla mostra Chagall in mosaico. I numeri della Biennale Oltre 22mila visitatori alla mostra Chagall in Mosaico al museo d’arte della città di Ravenna e quasi 8mila presenze a Palazzo Rasponi: sono questi i numeri della IX Biennale di Mos - facebook.com facebook