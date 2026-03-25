Re Carlo mostra preoccupazione mentre Beatrice di York si trova in crisi con il marito dopo uno scandalo. La Royal Family affronta tensioni interne, con le nipoti coinvolte in difficoltà emotive. La situazione si inserisce in un quadro di problemi più ampi legati all’arresto di un membro della famiglia reale collegato a uno scandalo. Le tensioni familiari sembrano aver portato a separazioni tra alcune componenti della famiglia.

Continuano i problemi per la Royal Family dopo l’arresto di Andrea e lo scandalo Epstein. Nonostante i tentativi di Re Carlo di proteggere la monarchia, le sue nipoti (e cugine di William e Harry) starebbero vivendo un vero e proprio terremoto sentimentale. In particolare Beatrice di York sarebbe stata abbandonata dal marito che avrebbe deciso di lasciarla proprio a causa dei continui scandali che hanno colpito la sua famiglia. Beatrice di York lasciata dal marito dopo lo scandalo. Secondo quanto riporta The Mirror, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di Beatrice di York, avrebbe deciso di lasciare la moglie a causa della pressione mediatica subita nell’ultimo periodo e della paura che lo scandalo Epstein possa allargarsi sempre di più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo preoccupato, Beatrice di York in crisi col marito dopo lo scandalo: “Vivono separati”

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