Nella provincia di Catania si sono verificati diversi episodi di rapina sia di giorno che di notte negli uffici postali. Secondo le fonti sindacali, gli episodi rappresentano un problema di sicurezza crescente. Le rapine sono state segnalate in più occasioni, con episodi che hanno coinvolto violenze sui dipendenti e tentativi di furto di denaro e beni.

Violenze e rapine diurne e notturne. Sono numerosi e preoccupanti gli episodi ai danni degli uffici postali della provincia di Catania. L'ultimo, in ordine di tempo, la rapina in un ufficio ad Adrano, armato di coltello. UGL Catania esprime grande solidarietà ai lavoratori coinvolti e grande preoccupazione per la situazione. "La frequenza e la gravità degli episodi stanno alimentando un crescente clima di insicurezza tra i lavoratori che non si sentono al sicuro nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. Ecco perché UGL chiede a gran voce una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.Sarebbero utili anche... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Rapine negli uffici postali del Catanese. Ugl: "allarme sicurezza"

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