Sanremo Festival in arrivo | allarme sicurezza e salute negli uffici demografici del Palafiori

Man mano che il Festival di Sanremo si avvicina, i dipendenti degli uffici demografici del Palafiori si preparano a un periodo intenso. Le autorità hanno già messo in allerta le forze dell’ordine per garantire sicurezza e salute, ma i lavoratori si trovano a gestire un afflusso di persone sempre più grande. La situazione resta sotto controllo, anche se i rischi aumentano con l’arrivo dei giorni clou.

Il cuore degli uffici demografici di Sanremo, ospitati nel Palafiori, batte all’impazzata mentre si avvicina il Festival. Una serie di segnalazioni interne, giunte al dirigente, stanno mettendo a nudo una serie di criticità legate alla sicurezza, alla salubrità e all’accessibilità dei locali, con il rischio concreto di compromettere sia il servizio al cittadino che la salute dei dipendenti. A sollevare l’allarme, il personale stesso, preoccupato per una situazione che definisce “paradossale”, soprattutto alla luce dell’inaugurazione relativamente recente della nuova anagrafe, avvenuta nel luglio del 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu

