Una donna disabile ha passato quasi 14 ore in pronto soccorso, seduta su una sedia a rotelle. La figlia Mascia denuncia condizioni disumane: “L’hanno lasciata seduta a terra nel bagno pubblico per cambiare il pannolone, perché non c’era una barella disponibile”. La lunga attesa e le scarse condizioni di assistenza scatenano polemiche e richieste di chiarimenti.

Ancona, 5 febbraio 2026 – “Quattordici ore in pronto soccorso, seduta su una sedia a rotelle e cambiata del pannolone nel bagno pubblico dove è stata lasciata seduta a terra perché non c’era una barella libera dove farla sdraiare”. E’ successo a una donna di 77 anni, disabile, di Falconara, portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dopo i postumi di una bronchite. La figlia Mascia: “Un disabile non può attendere tutte quelle ore seduto, è disumano”. A raccontare quanto vissuto dall’anziana è la figlia, Mascia Pellegrini, anche lei di Falconara. “Lo faccio – chiarisce la donna – per tutelare i disabili come mia madre che vanno in pronto soccorso e che se ci vanno significa che stanno male, non lo fanno per passarci il tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disabile per 10 ore su una sedia a rotelle in ospedale, la figlia Mascia: “Disumano”

