Questa mattina, Rosa Vespa si è presentata davanti al giudice per dichiarare di essere in grado di partecipare al processo. La donna, che a gennaio aveva rapito una neonata in una clinica di Cosenza, ha confermato di capire cosa sta succedendo e di voler affrontare le accuse a suo carico. La prossima udienza è fissata tra due settimane.

Rosa Vespa, la donna che nel gennaio del 2025 rapì per poche ore una neonata in una clinica di Cosenza, è perfettamente capace di intendere e volere. Lo hanno stabilito i periti nominati dal Gup. La donna agì dopo avere simulato una gravidanza. La perizia. Il Gup aveva nominato tre periti: Michele Di Nunzio (psichiatra, psicoterapeuta, specialista in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense, docente alla “Lumsa” di Roma), Gabriella Bolzoni (psicologa e criminologa) e Roberta Costantini (psicoterapeuta e psicologa giuridica). La parte civile, rappresentata dagli avvocati Paolo Pisani e Chiara Penna, aveva nominato Simonetta Costanzo e Flaminia Bolzan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa è in grado di intendere e volere

La donna che ha rapito una neonata in una clinica di Cosenza era lucida al momento dell'azione.

A Cosenza una neonata di nome Sofia è stata rapita.

