Rapì una neonata in clinica a Cosenza Rosa Vespa capace di intendere e volere | il risultato della perizia

La donna che ha rapito una neonata in una clinica di Cosenza era lucida al momento dell’azione. La perizia psichiatrica ha confermato che Rosa Vespa, 51 anni, capiva bene ciò che faceva e voleva farlo. La gravidanza non le ha alterato il senso di ciò che stava facendo, secondo i giudici. La ricostruzione degli eventi si basa ora su questa valutazione, che potrebbe influenzare il processo.

Secondo la perizia psichiatrica disposta dalla gup del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno, Rosa Vespa, la 51enne che rapì una neonata da una clinica, era capace di intendere e volere: "La gravidanza non ha rappresentato un delirio strutturato".

