Raimondo Todaro svela un aneddoto su Maria De Filippi e Francesca Tocca | Ha cercato di farci fare pace

Raimondo Todaro ha condiviso un episodio riguardante il suo rapporto con Maria De Filippi, spiegando che la conduttrice si impegnò per favorire la riconciliazione tra lui e sua moglie Francesca Tocca durante il primo periodo di separazione. L’aneddoto è stato raccontato senza ulteriori dettagli sui motivi di quella fase della loro vita.

Raimondo Todaro racconta un episodio inedito che descrive il suo rapporto con Maria De Filippi. La conduttrice, quando il ballerino e sua moglie Francesca Tocca si separarono la prima volta, si adoperò per farli tornare insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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