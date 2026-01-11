Francesca Tocca svela | Raimondo Todaro diceva di essere single ma era fidanzato con una ragazza catanese

Francesca Tocca condivide dettagli sulla separazione da Raimondo Todaro, rivelando aspetti inediti della loro relazione. La ballerina spiega che, nonostante Raimondo affermasse di essere single, era fidanzato con una ragazza catanese, con cui si vedeva regolarmente e che aveva già presentato ai suoi. Questa testimonianza offre uno sguardo più chiaro sui motivi e le dinamiche della loro distanza.

Francesca Tocca racconta la verità sulla separazione da Raimondo Todaro. Tra tradimenti della fiducia e verità nascoste, la rivelazione della ballerina: "A Catania stava con una ragazza, l'aveva già presentata ai suoi".

