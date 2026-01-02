Corpi estranei nei pandori | sequestrati e richiamati dai supermercati

Recentemente, gli ispettori della sicurezza alimentare dell’Ats hanno individuato corpi estranei all’interno di pandori prodotti in uno stabilimento della Brianza. In seguito al riscontro, sono stati sequestrati i prodotti e avviati i richiami presso i supermercati per garantire la sicurezza dei consumatori. La situazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi lungo tutta la filiera alimentare per prevenire rischi alla salute.

Corpi estranei dentro ai pandori. Li hanno trovati gli ispettori della struttura sicurezza alimentare dell’Ats nel corso di un controllo in uno stabilimento in Brianza. Sono stati perciò subito sequestrati i prodotti e richiamati quelli già immessi sul mercato. La struttura produce infatti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Corpi estranei nei pandori: sequestrati e richiamati dai supermercati Leggi anche: Pandori con corpi estranei sequestrati e richiamati dai supermercati Leggi anche: Monza, corpi estranei nei pandori: richiamati i prodotti, avviata un'inchiesta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pandori con corpi estranei: sequestrati e richiamati dai supermercati; Monza, pandori pericolosi sequestrati e ritirati dal commercio: «Trovati corpi estranei nell'impasto»; Corpi estranei nei pandori: sequestro e ispezione in un'azienda brianzola; Corpi estranei nei pandori, controlli in uno stabilimento: azienda nei guai. Corpi estranei nei pandori: sequestrati e richiamati dai supermercati - Secondo quanto emerso, sono stati usati in modo scorretto gli stampini da forno (non erano idonei) ... milanotoday.it

Monza, pandori pericolosi sequestrati e ritirati dal commercio: «Trovati corpi estranei nell'impasto» - Il sequestro e il ritiro dei prodotti già diffusi eseguito dai tecnici di Ats Brianza in uno stabilimento dolciario della provincia di Monza che lavora per la grande distribuzione e i supermercati. milano.corriere.it

Corpi estranei nei pandori, controlli in uno stabilimento: azienda nei guai - Nel corso dell'ispezione, i tecnici di Ats hanno scoperto che gli stampini da forno rilasciavano frammenti sui dolci. msn.com

Monza, corpi estranei nei pandori: richiamati i prodotti, avviata un'inchiesta Nel corso di un’ispezione in uno stabilimento brianzolo, i tecnici di Ats hanno scoperto l’utilizzo scorretto di stampini da forno non idonei. Immediato il sequestro e la ricerca dei prodotti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.