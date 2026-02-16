Allerta nei supermercati Conad scatta il ritiro del prodotto | rischio di corpi estranei

La catena di supermercati Conad ha avviato un richiamo su alcuni lotti di prodotti dopo aver scoperto la presenza di corpi estranei. La decisione deriva da un controllo di routine che ha individuato potenziali rischi per i clienti. In particolare, alcuni prodotti sono stati rimossi dagli scaffali per evitare possibili incidenti. La catena invita chi ha acquistato quei prodotti a controllare le confezioni e a restituirli.

Scatta un richiamo precauzionale per alcuni prodotti presenti in una nota catena di supermercati italiana. Il provvedimento riguarda un potenziale rischio fisico legato alla possibile presenza di corpi estranei all'interno del prodotto. La segnalazione è stata pubblicata sul portale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi e alle allerte alimentari. l motivo del ritiro: segnalata la possibile presenza di corpi estranei. Secondo quanto indicato nell'avviso, il richiamo è stato attivato il 12 febbraio in seguito a controlli effettuati dal produttore. Nel corso di test di autocontrollo su campioni sarebbe emersa la possibile presenza di corpi estranei in una componente della focaccina. Conad ha avviato un richiamo su tutte le focaccine farcite con affettati e formaggi, a causa del rischio di trovare corpi estranei.