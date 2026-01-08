Maltempo a Livorno forti raffiche di Libeccio in arrivo | domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate
A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate, segnalando condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per sicurezza e tutela.
Tornano ad alzarsi le temperature a Livorno e sulla costa della Toscana ma solo in virtù di forti raffiche di Libeccio e Ponente previste nella giornata di domani. Se dal pomeriggio la Toscana centro-settentrionale, dalla Garfagnana fino al Valdarno superiore, sarà interessata da possibili locali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
