Maltempo a Livorno forti raffiche di Libeccio in arrivo | domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate

A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate, segnalando condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per sicurezza e tutela.

Maltempo: neve nel Sannio, raffiche e mareggiate sulla costa - A Maiori sopralluogo in corrispondenza della frana lungo la statale 163 ... rainews.it

Neve e forti raffiche di vento sui Nebrodi - Abbondanti nevicate e forti raffiche di vento hanno colpito nelle ultime ore diverse aree del territorio provinciale, in particolare le zone montane dei Nebrodi. letteraemme.it

Maltempo, Natale con allerta meteo all'Elba #livorno #isoladelba #meteo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.