Maltempo a Livorno forti raffiche di Libeccio in arrivo | domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate

Da livornotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate, segnalando condizioni meteorologiche avverse. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per sicurezza e tutela.

Tornano ad alzarsi le temperature a Livorno e sulla costa della Toscana ma solo in virtù di forti raffiche di Libeccio e Ponente previste nella giornata di domani. Se dal pomeriggio la Toscana centro-settentrionale, dalla Garfagnana fino al Valdarno superiore, sarà interessata da possibili locali. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo in arrivo, temporali e forti raffiche di vento: c'è allerta gialla e arancione a Reggio Calabria e provincia

Leggi anche: Maltempo, raffiche di libeccio fino a 80 chilometri orari: prorogata l'allerta meteo gialla per mareggiate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maltempo, raffiche di libeccio fino a 80 chilometri orari: prorogata l'allerta meteo gialla per mareggiate; Maltempo: previste raffiche di libeccio fino a 80-100 km orari; Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna.

maltempo livorno forti rafficheAncora maltempo in Campania: neve nelle zone interne, raffiche e mareggiate sulla costa - Sarà l'effetto dell'arrivo di aria dall'Artico sulla nostra Regione, dove già insis ... rainews.it

maltempo livorno forti rafficheMaltempo: neve nel Sannio, raffiche e mareggiate sulla costa - A Maiori sopralluogo in corrispondenza della frana lungo la statale 163 ... rainews.it

maltempo livorno forti rafficheNeve e forti raffiche di vento sui Nebrodi - Abbondanti nevicate e forti raffiche di vento hanno colpito nelle ultime ore diverse aree del territorio provinciale, in particolare le zone montane dei Nebrodi. letteraemme.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.